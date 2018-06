Jerusalem (AFP) Die israelische Regierung nimmt die Weitergabe von Zöllen und Steuern an die palästinensische Autonomiebehörde wieder auf. Die Entscheidung sei von den Mitgliedern des Sicherheitskabinetts gefällt worden, erklärte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Montag in einer Mitteilung. Die zuständigen Mitarbeiter im Finanzministerium seien beauftragt worden, das Geld zu überweisen. Ein Sprecher Netanjahus sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Entscheidung trete "sofort" in Kraft.

