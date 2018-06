Rostock (dpa) - Fünf Monate nach der Entführung und Vergewaltigung der 17-jährigen Rebecca hat am Landgericht Rostock der Prozess gegen ihren mutmaßlichen Peiniger begonnen.

Der 28 Jahre alte Mario B. ist angeklagt, die Jugendliche im Oktober auf ihrem nächtlichem Heimweg von der Disco überfallen, in seine Wohnung verschleppt und dort mehrmals vergewaltigt zu haben. Der mehrfach Vorbestrafte ist weitgehend geständig. Sein Verteidiger deutete zu Prozessbeginn am Montag ein umfassendes Geständnis seines Mandanten an. Damit könne dem Opfer eine Aussage vor Gericht erspart werden.

Der Richter verwies nach Verlesung der Anklage darauf, dass bei einem Urteil die Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Klinik oder auch Sicherungsverwahrung infrage kommen. Daraufhin wurde der Prozess auf Antrag des Verteidigers unterbrochen.

Rebecca war nach fast vier Tagen in der Hand ihres Entführers die Flucht gelungen. Sie sprang aus dem Fenster der Erdgeschoss-Wohnung in einem Rostocker Vorort und hielt einen Autofahrer an, der sie zur Polizei brachte.