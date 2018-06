Taipeh (AFP) Fast sechs Jahre, nachdem sie ihre Unterwasserkamera in Hawaii verloren hatte, bekommt eine Frau aus den USA das Gerät nun zurück. Nachdem die Kamera vergangenen Monat an einem Strand von Taiwan etwa 10.000 Kilometer von Hawaii entfernt angespült wurde, bekomme die Besitzerin Lindsay Crumbley Scallan aus dem US-Bundesstaat Georgia einen Hin- und Rückflug nach Taiwan geschenkt, teilte die taiwanische Fluggesellschaft China Airlines am Montag mit. Auf der Kamera hätten sich zwar Ablagerungen gebildet, die Speicherkarte mit Scallans Fotos von ihrem Urlaub in Hawaii sei aber intakt.

