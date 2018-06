Miami (dpa) – Für solche Tage quält sich Tommy Haas auch kurz vor seinem 35. Geburtstag immer noch gern auf dem Tennisplatz.

Mit dem Achtelfinale gegen den Weltranglisten-Ersten und Titelverteidiger Novak Djokovic steht dem immer noch besten deutschen Profi am Dienstag in Miami ein großer Auftritt bevor. «Das sind natürlich die Matches, für die ich noch Tennis spiele. Hier auf dem Centre Court gegen Djokovic – besser geht's nicht», sagte Haas.

Der Wahl-Amerikaner gehört auf Platz 18 der Weltrangliste nach wie vor zu den Top 20 und ist in den USA einer der beliebtesten Spieler. An Unterstützung von den Rängen wird es ihm gegen Djokovic daher nicht mangeln. Der letzte von bisher zwei Siegen gegen den Serben liegt allerdings schon fast vier Jahre zurück. Damals setzte sich Haas im Viertelfinale von Wimbledon durch. Im vergangenen Jahr ging Djokovic durch zwei Erfolge im direkten Duell mit 4:2-Siegen in Führung. In Miami ist der Champion der vergangenen beiden Jahre seit 14 Matches ungeschlagen.

Dennoch hat er den gebührenden Respekt vor dem Altmeister auf der Herren-Tour. «Er ist sehr talentiert und nun wahrscheinlich einer der erfahrensten Spieler auf der Welt. Er kann gleich gut auf jedem Belag spielen», sagte Djokovic nach seinem Einzug in die Runde der letzten 16 durch das 6:2, 6:4 gegen den Inder Somdev Devvarman. Haas hatte zuvor den Ukrainer Alexander Dolgopolow 6:3, 6:2 besiegt und brachte Djokovic zum Schwärmen: «Ich habe ihn mir vorhin angeschaut. Er hat klasse gespielt. Man kann immer erwarten, dass Tommy kämpft und sein Bestes gibt.»

