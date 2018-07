New York (AFP) Der US-Flugzeugbauer Boeing hat erneut einen Testflug mit seinem fehlergeplagten Modell Dreamliner unternommen. Die Maschine, ein Linienflugzeug der polnischen Gesellschaft LOT, hob am Montagabend von einem Flughafen im US-Bundesstaat Washington ab, wie die auf Flugbewegungen spezialisierte Internetseite Flightaware berichtete. Boeing hatte zuvor mitgeteilt, auf dem Flug solle überprüft werden, "dass alle Systeme so funktionieren wie geplant". Die gesammelten Daten würden in weitere Tests am Boden und in der Luft in den kommenden Tagen einfließen.

