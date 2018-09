Washington (AFP) Der frühere Afghanistan-Oberbefehlshaber John Allen sieht noch einen langen Weg bis zur Befriedung am Hindukusch. In einigen Landesteilen werde der Aufstand der radikalislamischen Taliban noch "lange" weitergehen, sagte Allen am Montag in einer Rede an der Washingtoner Denkfabrik Brookings. Die Frage sei nicht, ob es weiter Kämpfe geben werde, sondern ob dieser Aufstand eine "existenzielle Gefahr" für die Regierung in Kabul darstellen werde.

