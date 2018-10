Offenbach (dpa) - Am Dienstag fällt in der Südhälfte noch etwas Schnee. Sonst ist es wechselnd wolkig, im Norden auch sonnig. Dabei bleibt es dort meist trocken, wie der Deusche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Die Höchstwerte liegen zwischen -4 Grad im Vogtland und örtlich +5 Grad im Rheinland. Der Wind weht mäßig, im Westen und im Bergland in Böen auch stark aus vorwiegend östlichen Richtungen. In der Nacht zum Mittwoch fällt südlich der Donau noch etwas Schnee, so der DWD. Sonst ist es wolkig, im Norden und Nordwesten teils auch gering bewölkt. Die Tiefstwerte liegen zwischen -12 Grad bei stellenweise klarem Himmel im Vogtland sowie an Oder und Neiße und -2 Grad an der See bzw. im Südwesten.