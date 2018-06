Brüssel (AFP) Die belgische Polizei ist nach Presseinformationen auf einen besonders dreisten Betrüger hereingefallen. Ein britischer Geschäftsmann habe den Ordnungshütern in mehreren Orten "Detektoren" für das Aufspüren zum Beispiel von Drogen und Sprengstoffen für 25.000 Euro das Stück verkauft, berichtete die Zeitung "La Capitale" am Dienstag im Internet. Der Haken: Es habe sich in Wirklichkeit um Suchgeräte für verlorene Golfbälle gehandelt, die mit etwa 13 Euro deutlich preisgünstiger seien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.