Kabul (AFP) Die afghanischen Behörden haben nach eigenen Angaben mehrere der mutmaßlichen Entführer eines deutschen Entwicklungshelfers festgenommen, der einen Tag lang verschleppt wurde. Wie das Innenministerium am Dienstag in Kabul mitteilte, befanden sich zwei mutmaßliche Kidnapper in den Händen der Behörden; die Polizei in der nördlichen Provinz Badachschan sprach von fünf Festgenommenen.

