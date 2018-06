Bonn (AFP) US-Schauspielerin Angeline Jolie hat gemeinsam mit dem britischen Außenminister William Hague Opfer sexueller Gewalt in der Demokratischen Republik Kongo besucht. Der Hollywood-Star und der Politiker hätten sich ein Projekt der Hilfsorganisation Care nahe der Provinzhauptstadt Goma angesehen, erklärte die deutsch-luxemburgische Sektion der Organisation am Dienstag. In der Einrichtung lebten viele Frauen und Mädchen, die vor Unruhen in der Provinz Nord Kivu hätten flüchten müssen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.