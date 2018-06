Brüssel (AFP) Deutschland ist nach einer neuen Rangliste eines der innovativsten Länder in Europa. Nur Schweden rangiert im sogenannten Leistungsanzeiger noch weiter oben, den die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel veröffentlichte. Insgesamt sind die nordeuropäischen Länder demnach am erfolgreichsten, wenn es um Erfindungen und ihre Markteinführung geht.

