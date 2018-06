Berlin (AFP) Die Zahl der Riester-Sparer in Deutschland ist im vergangenen Jahr gewachsen: Wie das Bundesarbeitsministerium am Dienstag in Berlin mitteilte, erhöhte sich die Gesamtzahl der Riester-Verträge bis Ende 2012 auf rund 15,7 Millionen. Das seien 370.000 mehr als zu Beginn vergangenen Jahres.

