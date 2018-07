Nikosia (AFP) Die zyprischen Banken bleiben nun doch bis Donnerstag geschlossen. Dadurch solle "das gute Funktionieren des gesamten Bankensystems" gewährleistet werden, teilte die Zentralbank am Montagabend überraschend in Nikosia mit. Ursprünglich sollten fast alle Banken schon am Dienstag wieder öffnen.

