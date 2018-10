London (dpa) - Der russische Oligarch und Kreml-Kritiker Boris Beresowski ist nach Erkenntnissen einer gerichtsmedizinischen Untersuchung durch Strangulieren gestorben. Es seien keine Hinweise auf einen Kampf gefunden worden, teilte die Thames Valley Police nach der Obduktion mit. Die endgültige Auswertung der Untersuchungen, etwa auf Giftstoffe, werde aber noch mehrere Wochen dauern. Der 67-Jährige

war am vergangenen Samstag tot im Badezimmer seiner Wohnung in Ascot bei London gefunden worden. Beresowski war in Russland von Präsident Wladimir Putin als Staatsfeind Nummer eins betrachtet worden.

