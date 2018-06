München (dpa) - Ein an dem gefährlichen Coronavirus erkrankter Mann ist in München gestorben. Der 73-Jährige sei nach der Infektion einem Kreislaufschock erlegen, so das Städtische Klinikum. Der Mann sei schon vorher schwer krank gewesen. Laut Berliner Robert Koch-Institut war der Mann, der im arabischen Raum lebte, vor einer Woche aus einer Klinik im Emirat Abu Dhabi nach München verlegt worden. Dort haben Ärzte die Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen. Weltweit sind 16 Fälle bekannt, 9 Patienten starben.

