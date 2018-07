Tokio (AFP) Wegen Manipulation der Bilanzen soll der ehemalige Chef des japanischen Elektronikkonzerns Olympus fünf Jahre ins Gefängnis. Diese Strafe beantragte am Dienstag die Staatsanwaltschaft. Tsuyoshi Kikukawa hat sich bereits schuldig bekannt; seine Verteidigung will im April ihre Strategie darlegen. Ein Urteil wird in einigen Wochen erwartet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.