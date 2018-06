Washington (dpa) - Spannung in den USA: Das höchste Gericht hat Beratungen über die Zulässigkeit von Homo-Ehen aufgenommen. In einer mündlichen Verhandlung in Washington ging es zunächst um die Rechtmäßigkeit eines Volksentscheides in Kalifornien, mit dem Homo-Ehen verboten worden waren. Daneben wird der Supreme Court auch die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes von 1996 untersuchen. Darin wird Bundesstellen untersagt, Partnern in Homo-Ehen die gleichen Vorteile zu gewähren wie Partnern in traditionellen Ehen.

