Bangkok (AFP) Die thailändische Marine hat mehr als 100 Schuppentiere beschlagnahmt, die nach China geschmuggelt werden sollten. Die geschützten Tiere hätten auf dem Mekong zunächst nach Laos und dann nach China gebracht werden sollen, sagte ein Marinesprecher am Dienstag. Bei dem Einsatz am Montagabend seien zwei Verdächtige festgenommen worden, bevor sie die Säuger auf ein Boot verladen konnten. Die Tiere werden in Südostasien vielfach wegen ihrer Haut, Schuppen und Fleisch gejagt und erlegt.

