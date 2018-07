Offenbach (dpa) - Am Mittwoch fallen nach Südosten hin noch letzte Schneeflocken, auch im östlichen Mittelgebirgsraum kann es zeitweise leicht schneien, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mittteilte.



Sonst ist es wolkig, teils auch gering bewölkt und meist niederschlagsfrei. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -3 bis +2 Grad im Osten und bis +7 Grad am südlichen Oberrhein, im Bergland um -5 Grad, so der DWD. Der Wind weht mäßig, in Böen vor allem im Westen frisch bis stark um Ost.