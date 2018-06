Köln (SID) - Die deutschen Kufensportler haben in einem offenen Brief die öffentlich-rechtlichen Sender für die mangelnde TV-Präsenz ihrer Sportarten kritisiert. "Die Rodler, Skeletonis und Bobfahrer bringen seit Jahrzehnten Weltklasseleistungen, müssen sich bei den Sendezeiten aber meist hinter Biathlon, Ski Alpin und Ski Nordisch anstellen", heißt es in dem Schreiben an die Sender ARD und ZDF.

Die Vor- und Nachberichterstattung im Biathlon, Ski Alpin oder beim Skispringen nehme oft mehr Sendezeit in Anspruch als der gesamte Bericht eines Wettkampfs aus dem Eiskanal, lautet einer der Kritikpunkte aus dem Schreiben. Durch diese Bevorzugung werde der Graben zwischen Arm und Reich im deutschen Sport vergrößert.

Der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) findet die Kritik seiner Athleten nicht gerechtfertigt. "Das ist nicht die Haltung des Verbandes. Wenn wir der Meinung sind, dass es etwas zu verbessern gibt, dann suchen wir das Gespräch. Es gibt zwar immer etwas zu verbessern, aber nicht in einem offenen Brief oder mit Rumgejammere", sagte Generalsekretär Thomas Schwab dem SID.

Zu den Unterzeichnern des Briefs gehören unter anderem Bob-Weltmeister Francesco Friedrich, Rodel-Olympiasiegerin und Weltmeisterin Tatjana Hüfner sowie der mehrfache Bob-Olympiasieger André Lange. Obwohl der BSD den Brief nach Schwabs Aussage ablehnt, hat auch Vizepräsident Rainer Jacobus unterzeichnet.