Paris (dpa) - Der französische Präsident François Hollande sieht die Bankeinlagen-Garantie in der Euro-Zone als «unwiderrufliches Prinzip».

Frankreich setze auf Kontrolle der Banken ebenso wie auf eine Rekapitalisierung mit Sicherung der Einlagen, sagte Hollande am Dienstag in Paris nach einem Treffen mit dem spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy. Wer Geld in einer Bank der Eurozone anlege, benötige eine Garantie über die angelegten Gelder. Dies sei eine Frage des Vertrauens, sagte Hollande. Das Vorgehen in der Zypern-Krise, Einlagen von mehr als 100 000 Euro an der Banken-Sanierung zu beteiligen, bezeichnete der französische Staatschef als einmalig und einzigartig, «aber gleichwohl notwendig».