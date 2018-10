Nikosia (dpa) - Alle zyprischen Banken werden am Donnerstag zwischen 12.00 und 18.00 Uhr Ortszeit ihre Schalter öffnen. Dies teilten am Mittwochabend die Zentralbank Zyperns und das Finanzministerium in Nikosia mit und bestätigten damit entsprechende Medienberichte.

Die Banken der Inselrepublik sind seit dem 16. März geschlossen.