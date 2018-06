Brüssel (AFP) Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy hat bei einem Besuch in Brüssel beteuert, dass er anders als bestimmte Landsleute keine Übersiedlung nach Belgien plane. "Ich bin nur auf der Durchreise" und "Ich fahre heute abend wieder", sagte Sarkozy mit einem Lächeln und unter dem Gelächter der Anwesenden am Mittwoch bei einer offiziellen Veranstaltung in der belgischen Hauptstadt. Die Worte konnten als Anspielung auf die Übersiedlung von Schauspielstar Gérard Depardieu verstanden werden, die in Frankreich viel Aufsehen erregt hatte.

