Paris (AFP) Für mehr als 112.000 Euro ist in Frankreich ein Raumfahreranzug aus der Sowjetzeit versteigert worden. Ein über das Internet an der Auktion teilnehmender Sammler sicherte sich am Dienstagabend den Anzug vom Modell Orlan D zum Preis von 112.484 Euro, wie das Pariser Auktionshaus Cornette de Saint Cyr am Mittwoch mitteilte. Die Orlan-Anzüge waren von der Sowjetunion von 1969 an für die Weltraumspaziergänge ihrer Kosmonauten entwickelt worden. Welcher Kosmonaut das Stück trug, ist unbekannt.

