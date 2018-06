La Paz (SID) - Auf dem Weg zur Fußball-WM 2014 in Brasilien festigte Argentinien mit einem 1:1 (1:1) in Bolivien die Tabellenführung in der südamerikanischen Qualifikation. Dagegen müssen Uruguay und Paraguay, vor zwei Jahren bei der Copa América noch die beiden besten Teams des Kontinents, um die Teilnahme an der Endrunde im Nachbarland bangen.

Mit dem 0:2 (0:1) in Chile (4. Platz/15 Punkte) fiel Südamerika-Champion Uruguay (6./13) noch hinter Rang fünf zurück, der die Play-offs gegen einen Asienvertreter bringt. Schlusslicht Paraguay (8) dürfte nach dem 1:4 (1:1) in Ecuador erstmals seit 1994 eine WM-Endrunde verpassen.

Hinter Eliminatorias-Spitzenreiter Argentinien (24) zog Ecuador (20) wieder an Kolumbien vorbei, das Venezuela 0:1 (0:1) unterlag. Lionel Messi und Co. können beim nächsten Doppelspieltag Anfang Juni gegen die beiden härtesten Verfolger schon für eine Vorentscheidung sorgen.

"Wir können jetzt vom vorsichtigen Optimismus auf eine größere Zuversicht umschalten", sagte Argentiniens Coach Alejandro Sabella. Marcelo Martins (25.) hatte Bolivien in Front geschossen, Ever Banega (44.) mit dem Ausgleich bereits kurz vor der Pause für den Endstand gesorgt.

In Santiago de Chile trafen Esteban Paredes (12.) und Eduardo Vargas (78.) für die Gastgeber und beendeten damit die schwarze Serie von vier Niederlagen in Folge. Uruguay, das bei der WM 2010 Deutschland im Spiel um Platz drei unterlegen war, holte dagegen nur zwei Punkte aus den vergangenen sechs Spielen.

Paraguay war in Quito zwar durch Luis Caballero (15.) in Führung gegangen, verlor danach jedoch völlig die Linie. Die Folge waren die Gegentore von Felipe Caicedo (38.), zweimal Jefferson Montero (50. und 75.) und Christian Benítez (54.).

Dank Torschütze Salomón Rondón (15.) hat sich auch Venezuela (5./15) nach dem 0:3 in Argentinien in der Vorwoche im Rennen um ein WM-Ticket zurückgemeldet. Passgeber zum Siegtor war der Mönchengladbacher Juan Arango. Spielfrei war diesmal Peru (7./11).