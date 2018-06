Zuzenhausen (SID) - Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim und der suspendierte Torhüter Tim Wiese werden keinen Rechtsstreit führen. "Es gibt keinen anwaltlichen Briefverkehr. Wir brauchen keine Anwälte, wir regeln das unter Männern", sagte Manager Andreas Müller am Mittwoch während der Pressekonferenz vor dem Punktspiel am Samstag bei Schalke 04 (15.30 Uhr/Sky und Liga total!). Zuletzt hatte die Sport Bild berichtet, dass Wiese die mit der Suspendierung verbundene Abmahnung nicht akzeptiere und seinen Anwalt eingeschaltet habe.

"Wir sind mit allen Spielern in der Kommunikation. Es ist alles sauber und seriös, was wir machen. Wir gehen auch mit dieser Personalie intern sehr verantwortungsvoll um. Ansonsten ist zu diesem Thema alles gesagt", äußerte Müller, der wie Trainer Marco Kurz am Samstag zu seinem früheren Arbeitgeber zurückkehren wird. Auch Kurz wollte den "Fall Wiese" nicht weiter kommentieren und kritisierte die Rolle der Medien: "Es gibt da keine Objektivität mehr in der Berichterstattung. Wir können alle jeden Morgen in den Spiegel schauen."

Ob die Profis Sejad Salihovic und Tobias Weis, die öffentlich eine Begnadigung Wieses gefordert hatten, dafür mit einer Strafe belegt worden sind, ließ Kurz offen: "Das wurde alles intern ohne Aufregung besprochen."