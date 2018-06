London (AFP) Der frühere britische Außenminister David Miliband, Bruder des Labour-Vorsitzenden Ed Miliband, will Medienberichten zufolge sein Abgeordnetenmandat niederlegen und in den USA arbeiten. Der 47-Jährige werde seinen Sitz für den nordenglischen Wahlkreis South Shields, den er seit dem Jahr 2001 innehat, räumen, berichtete die Tageszeitung "Daily Mirror" am Dienstag. Nach Angaben der BBC, die sich auf Freunde des Politikers berief, will er einen "internationalen Job" im Wohltätigkeitssektor in New York antreten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.