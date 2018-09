Tokio (AFP) Die japanische Firma Terra Motors hat ein elektrisch betriebenes dreirädriges Tuk-Tuk vorgestellt, mit dem sie den asiatischen Markt aufrollen will. Unternehmenschef Toru Tokushige pries am Mittwoch das "futuristische Design" der Rikscha, in der inklusive Fahrer bis zu sechs Menschen Platz finden. Das 3,30 Meter lange und 1,47 Meter breite Gefährt wird von einer Lithium-Batterie angetrieben und hat Unternehmensangaben zufolge eine Reichweite von 50 Kilometern. Die hergebrachten Tuk-Tuks mit Benzinmotor tragen nicht unerheblich zur Luftverschmutzung in den Städten bei.

