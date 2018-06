Doha (AFP) In der katarischen Hauptstadt Doha hat die syrische Opposition am Mittwoch ihre erste diplomatische Vertretung eröffnet. Oppositionschef Ahmed Moas al-Chatib eröffnete am Mittwoch gemeinsam mit dem katarischen Staatsminister für auswärtige Angelegenheiten, Chaled al-Attija, die "Botschaft der Nationalen Koalition Syriens" in Doha. Am Vortag hatte die in der katarischen Hauptstadt tagende Arabische Liga der Nationalen Koalition den vakanten Liga-Sitz Syriens zugesprochen. Al-Chatib hatte am Sonntag seinen Rücktritt erklärt, die Opposition wollte ihn jedoch zunächst nicht akzeptieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.