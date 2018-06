Berlin (dpa) - Die Konjunktur in Deutschland hat sich nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung von seiner Schwächephase Ende 2012 erholt. Die gute Konsumentenstimmung im Inland und höhere Exporte, sogar in den Euroraum, seien dafür verantwortlich, berichtet das DIW in seinem Konjunkturbarometer. Die Wirtschaftsexperten erwarten für das erste Quartal ein Wachstum von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Zum Wachstum tragen laut DIW auch wieder verstärkt die Ausfuhren bei. «Die Exporte ziehen wieder an, auch aus dem Euroraum», so DIW-Deutschlandexperte Simon Junker.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.