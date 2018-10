Los Angeles (dpa) - Ein möglicher Streit zwischen Justin Bieber (19) und einem Nachbarn des Sängers wird nach US-Medienberichten von der kalifornischen Polizei untersucht.

Polizeisprecher Steve Whitmore teilte dem Promiportal «TMZ.com» mit, dass sie der Beschwerde eines Mannes nachgeht, der behauptet, er sei von Bieber angegriffen und bedroht worden. Die Beamten würden am Haus des Teeniestars in Calabasas nahe Los Angeles ermitteln. Bieber ist seit Wochen auf einer Konzerttour in Europa. «TMZ.com» zufolge war er am Dienstagvormittag (Ortszeit) aber in Kalifornien. Nachbarn erzählten, Bieber habe mit seinem Sportwagen viel Lärm gemacht, meldete das Internetportal.

In den letzen Wochen machte der Sänger mit Konzertabsagen, Verspätungen bei Auftritten und Streitereien mit Fotografen Schlagzeilen. Im vergangenen November hatte er wegen seiner rasanten

Fahrweise mit seinem Sportwagen in Hollywood einen Strafzettel bekommen. Bereits im Juli war er auf einer Autobahn bei Los Angeles gestoppt worden. Bieber habe nach eigenen Angaben versucht, einen Schwarm Paparazzi abzuhängen, hieß es damals.

Bericht «TMZ.com»