Köln (SID) - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bestreitet am 30. August in Bamberg gegen Schweden ihren letzten Test für die EM in Slowenien (4. bis 22. September). Die Skandinavier um ihren Starspieler Jonas Jerebko von den Detroit Pistons aus der nordamerikanischen Profiliga NBA proben in der Begegnung, die für das Team von Bundestrainer Frank Menz den Abschluss einer Serie von sechs Vorbereitungsspielen binnen gut eines Monats bildet, ebenfalls den EM-Ernstfall.