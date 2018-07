Oldenburg (SID) - Bayern München hat in der Basketball-Bundesliga den zweiten Tabellenplatz an Ex-Meister EWE Baskets Oldenburg verloren. Die Niedersachsen feierten gegen TBB Trier durch ein 81:77 (44:37) ihren fünften Sieg in den vergangenen sechs Spielen und zogen mit 36:16 Punkten an München (36:20) vorbei. Trier dagegen konnte trotz einer Aufholjagd im Schlussviertel bis zum 72:72-Zwischenstand nach zuvor zwei Erfolgen hintereinander seine Auswärtsschwäche erneut nicht überwinden und verpasste durch seine siebte Pleite bei den vergangenen acht Auftritten in fremden Hallen den Sprung in die obere Tabellenhälfte.