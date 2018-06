Erfurt (dpa) - Eher verhalten haben die bundesweiten Ostermärsche der Friedensbewegung begonnen. Eine angemeldete Kundgebung des Netzwerks Friedenskooperative im thüringischen Suhl war am Vormittag ausgefallen. Am Nachmittag war eine Demonstrationen in der Erfurter Innenstadt unter dem Motto «Zukunft braucht Frieden - Schluss mit Kriegspolitik» geplant. Bis Ostermontag sind bundesweit mehr als 80 Veranstaltungen der Friedensbewegung unter anderem in Rostock, Oldenburg, Augsburg und Berlin angekündigt.

