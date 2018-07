Hamburg (AFP) Mit einem Angebot zur Zwischenlagerung von Castor-Behältern mit hochradioaktivem Atommüll will Schleswig-Holstein einem Bericht zufolge Bewegung in die Diskussion um ein Endlager bringen. Ein entsprechendes Angebot habe Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck (Grüne) in einem Brief an Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU) unterbreitet, wie "Spiegel Online" am Donnerstag berichtete. Schleswig-Holstein wolle "im Interesse einer konsensualen Lösung der Gesamtthematik" einen Beitrag leisten, zitiert das Onlinejournal aus Habecks Schreiben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.