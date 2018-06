Berlin (AFP) Die russischen Behörden haben die für Donnerstag angekündigte Durchsuchung des Goethe-Instituts in Nowosibirsk kurzfristig abgesagt. Die Gründe seien nicht bekannt, sagte der Generalsekretär des Goethe-Instituts, Johannes Ebert, am Donnerstag im Deutschlandradio Kultur. Ebert wies in dem Zusammenhang auf die scharfe Kritik Deutschlands nach den Razzien bei deutschen Stiftungen in Russland hin, die möglicherweise bei den russischen Behörden Gehör gefunden habe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.