Peking (AFP) Die deutsche Band Kraftwerk darf wegen Kritik an der chinesischen Tibet-Politik nicht in China auftreten. Das Kulturministerium lehnte die Teilnahme der Elektronikpioniere am Strawberry Music Festival in Peking ab, wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus Kreisen des Musikverlages Modern Sky Records erfuhr. Das Unternehmen hatte Kraftwerk zur Teilnahme an dem Festival angemeldet. "Kraftwerk darf nicht spielen, weil sie an einem Konzert zur Freiheit Tibets beteiligt waren", hieß es.

