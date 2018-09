Moskau (AFP) Nach den Razzien bei Nichtregierungsorganisationen (NGO) in Russland haben Mitglieder des Menschenrechtsrates beim Kreml die Behörden scharf kritisiert. "Eine Massenkampagne von Durchsuchungen bei NGOs ist beispiellos in den vergangenen 25 Jahren", sagte Sergej Kriwenko, Mitglied des Kreml-Gremiums und ranghoher Mitarbeiter der ebenfalls betroffenen angesehenen Menschenrechtsorganisation Memorial, bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

