Paris (AFP) Deutschland dürfte nach Einschätzung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) im ersten Halbjahr 2013 ein kräftiges Wirtschaftswachstum verzeichnen. In einem am Donnerstag in Paris vorgestellten Zwischenbericht zur Entwicklung der Weltwirtschaft heißt es, im ersten Quartal dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland um knapp 0,6 Prozent zulegen, im zweiten Quartal dann um fast 0,7 Prozent. Auf das gesamte Jahr gerechnet bedeutet dies einen Zuwachs von 2,3 beziehungsweise 2,6 Prozent.

