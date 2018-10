Baden-Baden (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich gegen Kritik aus Luxemburg am Verhalten Deutschlands in der Eurokrise verwahrt. "Ich glaube, es gibt gar keine verletzenden Töne in diesem Fall aus Berlin", sagte Schäuble am Donnerstag dem Radiosender SWR2. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn möge vielmehr die Mahnungen, die er an Deutschland richte, an sich selbst richten. "Wie kommt er eigentlich dazu?", sagte Schäuble. Der CDU-Politiker forderte zugleich Luxemburg auf, beim europäischen Informationsaustausch in Steuerfragen keine Sonderregeln in Anspruch zu nehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.