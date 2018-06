Berlin (AFP) Die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) ist nun auch zuständig für Streitigkeiten zwischen Reisenden und Schifffahrtsunternehmen. Das Bundesverkehrsministerium und das Bundesverbraucherministerium erkannten die Stelle als geeignet dafür an, wie letzteres am Donnerstag in Berlin mitteilte. Alle im Verband Deutscher Reeder organisierten Unternehmen nehmen demnach an der Schlichtung teil.

