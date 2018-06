Berlin (AFP) Die Überprüfung eines Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) in Russland ist nach offiziellen Angaben eingestellt worden. Dies habe die russische Staatsanwaltschaft dem KAS-Büro in St. Petersburg telefonisch mitgeteilt, erklärte Stiftungssprecher Matthias Barner am Donnerstag in Berlin. Die am Dienstag beschlagnahmten Computer habe die Stiftung zurückerhalten.

