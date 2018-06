Ingolstadt (SID) - Der ERC Ingolstadt aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) muss voraussichtlich drei Monate auf Verteidiger Jakub Ficenec verzichten. Der 36-Jährige kugelte sich im vierten Play-off-Spiel gegen die Krefeld Pinguine (2:5) die Schulter aus und muss operiert werden. Ingolstadt lag vor dem fünften Duell am Donnerstagabend in Krefeld in der best-of-seven-Serie mit 1:3 zurück.