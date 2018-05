Nikosia (dpa) - Für Sakis Sizlis hat sich diszipliniertes Anstehen vor einer Filiale der Bank of Cyprus im Zentrum von Nikosia bezahlt gemacht. Als einer der ersten kann er am Donnerstag eine Filiale des wegen der Bankenkrise auf der Mittelmeerinsel fast zwei Wochen geschlossenen Geldinstitutes betreten.

In seiner Hosentasche hat er nur noch einige Münzen, die er demonstrativ vorzeigt.

«Schau mal. Das ist, was ich übrig habe», sagt Sizlis. «Ich kann mit den Geldautomaten nicht umgehen. Ich hab keine Ahnung von Karten, mein Freund. Meine Rente müsste da sein, und ich muss in die Bank, um 300 Euro abzuholen.» Aber die Verbitterung ist enorm. «Die Haie sind gekommen und haben unser Geld gefressen. Hier müssten nicht Menschen stehen. Hier müssten Galgen stehen», sagt er.

Viele Menschen auf Zypern sind wütend und verzweifelt über die eingeführten Zahlungsbeschränkungen. Der befürchtete Massenansturm auf die zyprischen Banken blieb zur Wiederöffnung aber zunächst aus. Polizisten und private Sicherheitsleute postierten sich neben den Eingängen, wo Kunden schon seit Stunden warteten. In kleinen Gruppen lassen Bankangestellte die Wartenden in die Schalterräume.

Auf Motorrädern und in Autos fahren Beamte Streife zwischen den Filialen. In einem Bericht des staatlichen Fernsehens hieß es, wenn es so weiter gehe, werde wohl alles nach Plan laufen. Eine Stunde nach Öffnung haben sich in einigen Filialen die Schlangen bereits deutlich verkleinert oder sogar aufgelöst, zeigen Fernsehbilder aus anderen Teilen der Insel.

Insgesamt sei die Lage ruhig, berichten Bankensprecher und die Polizei. Es scheinen vor allem Ältere und ärmere Menschen zur Öffnung der Türen um 12 Uhr Ortszeit in die Banken zu drängen. Mariangela Antoniou, eine Rentnerin, sagt: «Eine Karte hab ich, aber meine Kinder sind nicht da. Wer weiß was passiert. Ich dachte, ich gehe erstmal Geld holen.»

Viele Zyprer zeigen sich verärgert über Kamerateams, die den Menschen auf die Pelle rücken und Gedränge erzeugen. Vereinzelt kommt es zu Drohgebärden. Als ein Franzose eine türkische Fahne zückt, kommt es vor der Bank of Cyprus zu einer Rangelei und wütenden Schreiereien. Die Polizei kann im letzten Moment verhindern, dass die Situation eskaliert.

«Ich bin Franzose», sagte der zitternde und von der Polizei abgeschirmte Mann. Ein aufgebrachter junger Mann, der ein T-Shirt einer als nationalistisch geltenden Fußballmannschaft trägt, hat ihm die Fahne entrissen. Hysterisch schreit eine Frau den Ausländer an.

Warum haben Sie das gemacht? Er räumt eine gezielte Provokation ein. «Ich protestiere aus Wut, weil sie mir mein Geld wegnehmen», sagt der Franzose der Nachrichtenagentur dpa.

