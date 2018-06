Düsseldorf/Frankfurt (dpa) - Die zyprischen Banken sind für ihre Wiedereröffnung am Donnerstag mit Bargeld aus Reserven der Europäischen Zentralbank (EZB) versorgt worden, die bei der Bundesbank lagerten. Das sagte eine Bundesbank-Sprecherin auf Anfrage. Zuvor hatte das «Handelsblatt» berichtet, die Institute seien aus Bargeldbeständen der Bundesbank versorgt worden.

Das Bargeld - es soll sich um fünf Milliarden Euro handeln -

sei mit einem Flugzeug der Lufthansa von Frankfurt nach Zypern

geflogen worden, berichtet das Blatt unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Kreise. Die genaue Summe habe die EZB auf Anfrage nicht bestätigt. Die «Größenordnung» sei aber korrekt, habe ein EZB-Sprecher gesagt.

Zyprische Medien hatten zuvor berichtet, die zyprische Zentralbank sei am Mittwoch mit fünf Milliarden Euro Bargeld ausgestattet worden. Das Geld sei am Abend in einem schwer bewachten Konvoi vom Flughafen Larnaka aus zur Zentralbank in Nikosia gefahren worden, berichtete die Tageszeitung «Kathimerini», die auf ihrer Internetseite auch Aufnahmen des Konvois zeigte. Das von der Europäischen Zentralbank (EZB) bereitgestellte Bargeld werde nun an die Bankfilialen auf Zypern verteilt. Die Lieferung sei von Hubschraubereinheiten in der Luft gesichert worden.