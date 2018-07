Ljubljana (AFP) Der slowenische Notenbankchef Marko Kranjec sieht keinen Vergleich zwischen dem Bankensystem seines Landes und dem des Euro-Krisenstaats Zypern. Slowenien müsse keine internationale Nothilfe beantragen, sagte Kranjec am Donnerstag der slowenischen Nachrichtenagentur STA. Der Bankensektor in Slowenien mache zwei Fünftel des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus, in Zypern sei er mit dem Dreifachen des BIP überdimensioniert. Kranjec forderte die neue Mitte-links-Regierung von Ministerpräsidentin Alenka Bratusek auf, die Spar- und Konsolidierungspolitik fortzusetzen.

