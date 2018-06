Hamburg (SID) - Sebastian Vettel hat einen neuen Job. Der Formel-1-Weltmeister ist neuer "Director of Performance" der japanischen Nobelmarke Infiniti und soll zukünftig neue Modelle mitentwickeln. Das gab der Autohersteller zu Beginn der "New York International Auto Show" bekannt. Bereits beim Q50 soll der Red-Bull-Pilot sein Wissen zur Verfügung gestellt haben. "Wir werden in Zukunft gemeinsam noch etliche weitere Straßenautos zur Serienreife bringen", sagte Vettel. Infiniti ist Namenssponsor bei Red Bull.