München (dpa) - Jubel bei den Münchner «Löwen», Frust bei Energie Cottbus: Fußball-Zweitligist 1860 München hat zum Auftakt des 27. Spieltages mit 1:0 (1:0) bei Erzgebirge Aue gewonnen und dank des vierten Auswärtserfolges hintereinander zumindest vorübergehend den fünften Tabellenplatz erobert.

Dagegen musste Cottbus beim 1:1 (0:0) gegen den VfR Aalen einen weiteren Dämpfer hinnehmen.

«Wenn du in Aue nicht rennst und kämpfst, dann gewinnst du dort keinen Blumentopf», hatte «Löwen»-Coach Alexander Schmidt sein Team eindringlich vor der Auswärtsaufgabe gewarnt. Und die Botschaft wurde erhört: Von Beginn an dominierten die Münchner die Partie - und wurden früh belohnt. Rob Friend traf per Kopf (14. Minute) zur Führung. Und die «Löwen» spielten weiter munter auf: Daniel Bierofka scheiterte aus 25 Metern an der Latte (27.).

Doch auch die Hausherren hatten ihre Chancen. Der durchgebrochene Jakub Silvestr traf kurz vor der Pause (42.) nur den Pfosten. In Halbzeit zwei bemühten sich die Hausherren zwar um den Ausgleich, doch am Ende stand ein verdienter Erfolg der Münchner.

Nur noch geringe Chancen im Aufstiegsrennen hat Cottbus, das gegen Aalen nie richtig auf Touren kam: Viel zu wenig lief in Durchgang eins zusammen, Torchancen waren Mangelware. Erst unmittelbar vor dem Pausenpfiff sorgte Energie-Profi Daniel Adlung mit einem Fernschuss für den ersten nennenswerten Akzent.

Nach der Pause agierte Cottbus dann etwas zielstrebiger, auch wenn hochkarätige Chancen weiter fehlten. Nach dem Treffer durch Michael Schulze (74.) wähnten sich die Energie-Fans auf der Siegerstraße - allerdings nur kurz. Im Gegenzug sorgte Manuel Junglas (75.) für den verdienten Ausgleich.

2. Fußball-Bundesliga