Montaigu (SID) - Die U16-Junioren des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bleiben beim Juniorenturnier im französischen Montaigu im Rennen um den Gruppensieg. Zwei Tage nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen Chile setzte sich die Mannschaft von Trainer Christian Wück gegen die Niederlande mit 2:1 (0:1) durch. Der Nürnberger Cedric Teuchert (55.) und Ole Käuper (Werder Bremen) per Foulelfmeter (70.) trafen für die DFB-Auswahl, nachdem Anthony Berenstein (32.) die Niederländer in Führung gebracht hatte. Zum Abschluss der Vorrunde trifft Deutschland am Samstag auf England.