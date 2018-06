Mönchengladbach (SID) - Der Vertrag von U21-Nationalspieler Patrick Herrmann beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat sich durch einen 20. Pflichtspieleinsatz in dieser Saison bis zum 30. Juni 2015 verlängert. Der 22-Jährige hatte im Juni 2010 einen Kontrakt bis 2014 unterschrieben, der sich automatisch bei einer bestimmten Anzahl an Pflichtspielen um eine weitere Spielzeit verlängert. Der Offensivspieler war zuletzt unter anderem mit dem deutschen Meister Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden.